WarnerMedia приостановит лицензирование и выпуск фильмов и игр в России

Медиахолдинг WarnerMedia, в состав которого входят в том числе HBO и The CW, приостановит лицензирование и выпуск фильмов, сериалов и игр на территории России. Об этом сообщил Variety.

Компания приостановит вещание своих каналов, а также временно не будет развивать бизнес в России из‑за военного конфликта на Украине. Отзывать лицензии на продажу уже вышедшего контента холдинг пока не планирует.

Ранее WarnerMedia уже отложила на неопределенный срок релиз в России фильма «Бэтмен». Кроме того, приостановил вещание телеканал CNN, входящий в холдинг. Отказались от работы в России и 15 каналов Discovery, которые должны были в ближашем будущем присоединиться к WarnerMedia.

В состав холдинга входят среди прочих HBO Max, DC Films, DC Comics, New Line Cinema, а также игровые студии NetherRealm, WB Montreal и Rocksteady.