Односторонние санкции не должны вести к ущербу для гражданских лиц. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможных затруднениях с экспортов российских вакцин из‑за введенных санкций.

«Я не знаю точно о влиянии односторонних санкций на экспорт вакцин. Но очевидно, и в этом всегда заключалась наша принципиальная позиция, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам», — цитирует его слова ТАСС.

Дюжаррик также заявил, что ООН не располагает информацией, подтверждающей наличие на Украине биолабораторий по реализации военно-биологической программы.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.