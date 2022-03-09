Авиаперевозчик Georgian Airways перестал принимать оплату с помощью платежной системы «Мир»

Грузинская авиакомпания Georgian Airways перестала принимать оплату с помощью российской платежной системы «Мир». Об этом ТАСС.

Это произошло всего через сутки после того, как перевозчик разрешил клиентам оплачивать билеты картами «Мир». Поддержка российской платежной системы вызвала протест в Грузии.

У головного офиса Georgian Airways в Тбилиси прошла акция протеста. Ее организовало молодежное крыло оппозиционной партии «Единое национальное движение».

После этого возможность оплаты картами «Мир» исчезла с сайта авиакомпании. В Georgian Airways заявили, что и не собирались вносить «Мир» в систему оплаты. Это якобы сделал партнер перевозчика — испанский билетный сервис WebSky.tech.

«У Georgian Airways оформлен договор с зарегистрированной в Евросоюзе (в частности, в Испании) компанией WebSky.tech, которая является международной системой продажи билетов. При помощи указанной компании множество авиакомпаний продают пассажирские билеты, в том числе и мы. WebSky.tech осуществляет продажу билетов посредством систем Visa и MasterCard, а также „Мир“», — сказали в сообщении.