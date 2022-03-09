Александр Сысоев запустил платформу для поддержки ресторанного бизнеса и локальных производителей

Российский ресторатор, автор телеграм-канала «СысоевFM», Александр Сысоев совместно с партнерами запустил онлайн-платформу SupportLocal.ru, на которой российские производители и рестораторы могут поддержать друг друга в кризисное время. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

После ухода различных международных брендов с российского рынка в стране начали повышаться цены и нарушаться цепочки поставок. Локальная продукция стала более востребованной, и теперь остается только соединить покупателей и продавцов — это и есть основная цель SupportLocal.ru.

На платформе несколько направлений: мясо, морепродукты, бакалея, хозтовары, мебель и другие. Производителю нужно выбрать одну из них и добавить информацию о себе, заполнив специальную форму. Рестораны, в свою очередь, должны изучить позиции, с которыми могут быть перебои, найти российский аналог на сайте и заказать продукцию по адекватным ценам.

Вместе с тем любой посетитель сайта может поддержать малые предприятия с помощью пожертвований. Также там появятся инструкции по оптимизации работы заведений и тексты от экспертов с подробными советами для рестораторов о том, как действовать в текущей ситуации.

«Я всегда поддерживал развитие индустрии. И сейчас тоже не могу остаться в стороне — восстановить поставки, уменьшить фудкост, получить совет от профессионалов, это та задача, которую я с партнерами решил решить в рамках проекта SupportLocal.ru. Уже видим огромную посещаемость на сайте, а значит мы оказались правы в этой идее», — отмечает Александр Сысоев.