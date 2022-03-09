Правительство обнулит НДС для новых объектов в сфере туризма

Правительство снизит ставку НДС с 20 до 0% для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в ближайшее время прогнозируется увеличение спроса на отдых в России, и новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль, а также ускорить ее развитие.

«Первые пять лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки», — добавил Чернышенко.

Он также рассказал, что нулевая ставка НДС будет предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она затронет инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и другие средства размещения.

В Ростуризме заметили, что при введении нулевого НДС налоговые расходы составят до 16–19 млрд рублей.