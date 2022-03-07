Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров

В Беловежской Пуще на территории Беларуси начался третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщил ТАСС.
В планах членов делегаций обсудить три блока вопросов: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
По словам Владимира Мединского, российская сторона намерена еще раз обговорить режим работы гуманитарных коридоров. Переговорщиками, помимо Мединского, выступают Андрей Руденко, Александр Фомин, Леонид Слуцкий и Борис Грызлов.
Украину представляют на переговорах советник главы офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Верховной рады Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.