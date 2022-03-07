Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров

В Беловежской Пуще на территории Беларуси начался третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщил ТАСС.

В планах членов делегаций обсудить три блока вопросов: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.