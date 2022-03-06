Премьер Британии заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не принимает участия в конфликте на Украине и не собирается этого делать в будущем. Мнение политика опубликовано в статье в The New York Times.

Джонсон сказал, что ни одна из стран Североатлантического Альянса не посылала боевые подразделения на Украину. Он также отметил, что у Украины не было серьезной перспективы присоединиться к НАТО в ближайшем будущем.

По словам премьера, НАТО не испытывает враждебности к русскому народу и не ставит под сомнение существование России как мировой державы. «У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе», — добавил он.

Ранее Джонсон предложил союзникам план действий по Украине. Он состоит из шести пунктов — мобилизация международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины, помощь Киеву в защите украинской территории, максимально возможное давление на Россию, предотвращение «ползучей нормализации» действий России, поиск дипломатических путей деэскалации, но лишь при полном участии «легитимного украинского правительства», а также срочная кампания по укреплению безопасности во всем Евроатлантическом регионе.