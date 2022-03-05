Центробанк сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из‑за DDoS-атак

Банк России сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из‑за DDoS-атак. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЦБ отметил: «Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств».

Компания-оператор АО «НСПК», обслуживающая СБП, в данный момент работает с провайдерами в рамках текущей ситуации, добавили в Центробанке.

Согласно сообщению «Ведомостей», с начала «военной операции» на территории Украины 24 февраля начали фиксироваться «массовые DDoS-атаки» на веб-сервисы российских госорганов и связанных с ними ресурсов.

Система быстрых платежей — сервис платежной системы Банка России, позволяющий физлицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, если стороны перевода имеют счета в разных банках. К октябрю 2021 года 37 млн человек сделали около 910 млн переводов на общую сумму более 4,3 трлн рублей.