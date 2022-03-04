«Новая газета» и The Bell объявили, что больше не будут освещать военные действия на Украине

Российские издания «Новая газета» и The Bell объявили, что больше не будут освещать военные действия на территории Украины. Об этом редакции объявили в своих соцсетях.

«Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу: от угрозы блокировки и закрытия изданий (почти полностью реализованной) перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны», — заявили в «Новой газете».

По мнению журналистов издания, «эта угроза будет реализована». В связи с этим редакция приняла решение не «рисковать свободой» сотрудников и удалить все материалы о военных действиях на территории Украины.

«Новая газета» отметила, что не может игнорировать позицию читателей, которые «высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры». Поэтому издание продолжит «рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия».

Среди будущих тем «Новой газеты» — «развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания».

Журналисты The Bell также пообещали «освещать последствия происходящего», прежде всего — экономические. Тем не менее, писать о «специальной военной операции» издание больше не будет из‑за персональных рисков для авторов.

«С первого дня работы The Bell нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше», — пообещала редакция.