В офисах «Мемориала»* в Москве проходит обыск

Полицейские пришли с обыском в московские офисы правозащитной организации «Мемориал»*. Об этом говорится в ее телеграм-канале.
Уточняется, что обыски проходят по двум адресам — Каретный ряд, 5/10 и Малый Каретный, 12.
Как пишет «ОВД-Инфо» (признан иноагентом), обыск проводится и в офисе «Гражданского содействия» — организации, которая оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.
Причины следственных действий пока неизвестны.
*«Мемориал» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.