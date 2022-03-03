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«Иваны да Марьи», «русские и украинцы — один народ» и другие тезисы из выступления Путина на Совбезе

Семён Гудошников
Сегодня в 20:35

Владимир Путин выступил на открытой части заседания Совета безопасности РФ. Трансляцию вел РБК. После его выступления началась закрытая часть.

Вот главное, что сказал Путин:


  • «Русские и украинцы — один народ».
  • «Военная операция» России на Украине идет строго в соответствии с графиком.
  • Армия России пробовала открыть гуманитарные коридоры в зонах боестолкновений, но «националисты не дают этого сделать».
  • Семьям погибших единовременно выплатят 7,4 млн рублей и ежемесячную компенсацию.
  • Семьям погибших дополнительные выплаты в 5 млн рублей.
  • Семьям раненых дополнительные выплаты в 3 млн рублей.
  • Единовременные выплаты раненым в 2 млн рублей в случае негодности к службе.
  • Нурмагомеду Гаджимагомедову из Дагестана, погибшему на Украине, присвоено звание Героя России.
  • У Путина «в роду Иваны да Марьи», но когда он видит «примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова», то гордится многонациональным народом России.
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