Владимир Путин выступил на открытой части заседания Совета безопасности РФ. Трансляцию вел РБК. После его выступления началась закрытая часть.
Вот главное, что сказал Путин:
- «Русские и украинцы — один народ».
- «Военная операция» России на Украине идет строго в соответствии с графиком.
- Армия России пробовала открыть гуманитарные коридоры в зонах боестолкновений, но «националисты не дают этого сделать».
- Семьям погибших единовременно выплатят 7,4 млн рублей и ежемесячную компенсацию.
- Семьям погибших дополнительные выплаты в 5 млн рублей.
- Семьям раненых дополнительные выплаты в 3 млн рублей.
- Единовременные выплаты раненым в 2 млн рублей в случае негодности к службе.
- Нурмагомеду Гаджимагомедову из Дагестана, погибшему на Украине, присвоено звание Героя России.
- У Путина «в роду Иваны да Марьи», но когда он видит «примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова», то гордится многонациональным народом России.