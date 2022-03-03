«Я же сосед!»: Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным на любые темы, чтобы не воевать

Украинский лидер призвал президента России сесть за стол переговоров. Он подчеркнул , что Украина не нападала на Россию и не собирается. «Я ж нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать лично с Владимиром Путиным любые темы, в том числе ситуацию в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что отдать, господи? Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я же сосед! Меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь», — заявил Зеленский.

В ходе пресс-конференции для СМИ Зеленский подчеркнул, что не понимает требований Кремля. Он также призвал ЕС и США обозначить сроки закрытия неба над Украиной.

Украинский президент попросил западные страны хотя бы предоставить военные самолеты. Он отметил, что считает турецкого лидера Реджепа Эрдогана будущим гарантом безопасности своей страны, и призвал Германию стать еще одним гарантом.