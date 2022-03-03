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Швеция заявила о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:48

Министерство обороны Швеции заявило, что четыре самолета-истребителя из России нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это произошло, по заявлению ведомства, к востоку от Готланда над морской территорией. «Нарушение было кратковременным», — отметили в Минобороны. По словам представителей министерства, нарушителями стали два Су-27 и два Су-24.

«Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции, мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России», — сказал командующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем.

Власти Швеции отметили, что военные задокументировали произошедшее, сделав фотографии российских самолетов. Министр обороны страны Петер Хультквист подчеркнул, что инцидент является «серьезным» и «неприемлемым». Королевство намерено ответить на него по дипломатическим каналам.

В середине декабря шведские власти разместили на острове Готланд боевые бронированные машины. С их помощью военные должны патрулировать улицы. Причиной использования военной техники стала «деятельность России в регионе».

Российская сторона утверждала, что полеты всех самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами и проходили над нейтральными водами, не нарушая границ каких‑либо государств.

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