В Совфеде поддержали возвращение графы «национальность» в паспорт

В Совете федерации поддержали идею о возвращении графы «национальность» в российские паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сенатор Александр Башкин заявил, что каждый российский гражданин должен иметь возможность указать свою национальную принадлежность в паспорте. Он призвал дать россиянам право выбора.

«Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает», — напомнил Башкин, подчеркнув, что «национальность — это важный фактор самоидентификации наряду с языком, предками, традициями».

С предложением вернуть в российский паспорт графу «национальность» выступил ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков. По его мнению, этот вопрос может быть актуальным в текущей международной обстановке.