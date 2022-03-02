перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
H&M временно приостанавливает работу в России 21:57
Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси» 21:22
США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора и нефтеперерабатывающей отрасли России 21:14
Грузия подаст заявку о вступлении в Евросоюз 3 марта 21:02
Блокировка The Village, законопроект о распространении фейков и другие новости дня
20:56 дайджест
Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине 20:18
Минобороны РФ сообщило о 498 погибших с российской стороны. Потери Украины — 2870 человек 20:01
EA Sports удаляет сборную Россию из серии игр FIFA 19:43
«Роскомсвобода» сообщила о начале блокировки YouTube в России. Роскомнадзор выступил с опровержением 19:22
megogo_ru/Instagram
Megogo прекращает свою деятельность в России 19:10
Радиостанция «Серебряный дождь» снимает с эфира все программы 19:08
Главный редактор телеканала «Дождь»* решил уехать из России 18:57
Сайт The Village перестал работать в России 18:27
Asos прекратил доставку товаров в Россию 17:58
Iron Maiden отменили концерт в Москве 17:45
РФПИ поддержал разрешение конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем 17:41
Венецианский кинофестиваль не примет российские делегации. Кинематографисты из РФ смогут участвовать 17:37
Szabo Viktor/Unsplash
Google заблокировал каналы НТВ на YouTube 17:11
В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего 17:04
В Госдуму внесены поправки о сроках до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ 16:28
Отключить рекламу

Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:18

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

За резолюцию проголосовали представители 141 государства. Против выступили пять, среди которых Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались — Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.

Авторами резолюции выступили Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и другие страны. Они осуждают «специальную военную операцию» России на территории Украины.

В тексте сказано, что ГА ООН требует, чтобы Россия немедленно «полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ».

При этом в документе нет упоминаний о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. О перевороте на Украине 2014 года также не говорится, в то время как Россия требовала упоминания этих моментов.

ТАСС отмечает, что ранее Россия заблокировала аналогичный документ в Совете Безопасности ООН. Кроме того, резолюция Генассамблеи не обладает обязательной юридической силой.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генассамблея ООН
ООН
Совбез ООН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить