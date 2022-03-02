Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

За резолюцию проголосовали представители 141 государства. Против выступили пять, среди которых Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались — Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.

Авторами резолюции выступили Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и другие страны. Они осуждают «специальную военную операцию» России на территории Украины.

В тексте сказано, что ГА ООН требует, чтобы Россия немедленно «полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ».

При этом в документе нет упоминаний о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. О перевороте на Украине 2014 года также не говорится, в то время как Россия требовала упоминания этих моментов.

ТАСС отмечает, что ранее Россия заблокировала аналогичный документ в Совете Безопасности ООН. Кроме того, резолюция Генассамблеи не обладает обязательной юридической силой.