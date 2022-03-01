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ООН призвала выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:29

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала мировое сообщество выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь населению Украины. Об этом сообщил ТАСС.

По подсчетам организации, поддержка потребуется в ближайшие месяцы около 12 млн человек на территории Украины и 4 млн украинским беженцам за ее пределами. Последним могут быть необходимы «защита и содействие», отметили в ООН.

«Эскалация конфликта привела к немедленному и резкому росту гуманитарных потребностей, поскольку основные поставки и работы основных служб нарушены», — добавили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвали выделить 250 млн швейцарских франков для помощи жителям Украины и беженцам в соседних странах.

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