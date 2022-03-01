ООН призвала выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала мировое сообщество выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь населению Украины. Об этом сообщил ТАСС.

По подсчетам организации, поддержка потребуется в ближайшие месяцы около 12 млн человек на территории Украины и 4 млн украинским беженцам за ее пределами. Последним могут быть необходимы «защита и содействие», отметили в ООН.

«Эскалация конфликта привела к немедленному и резкому росту гуманитарных потребностей, поскольку основные поставки и работы основных служб нарушены», — добавили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвали выделить 250 млн швейцарских франков для помощи жителям Украины и беженцам в соседних странах.