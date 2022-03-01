«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5%

Ретейлеры «Ашан», «Атак», «О’кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое передает ТАСС.

Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Эти меры коснутся четырех категорий социально значимых товаров — молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей борщевого набора.

При этом товары, на которые ограничивается наценка, должны соответствовать нескольким требованиям — отечественное производство, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

«Магнит» и «О’кей» введут ограничения с 1 марта, «Ашан» и «Атак» — с 3 марта. Такие товары будут помечаться на полках магазинов специальными ценниками, в том числе с пометкой «Социальный товар».

В ФАС заявили, что ограничительные меры на наценки повысят доступность продовольственных товаров для россиян.