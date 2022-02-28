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ФСБ попросила сообщать о контактах со спецслужбами Украины

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:26

ФСБ Москвы призвала граждан оповещать о попытках украинских спецслужб использовать соотечественников для шпионажа и диверсий в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

В ФСБ отметили, что передача или собирание по заданию разведки сведений для использования их против безопасности России попадает под статью 276 УК (шпионаж). Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

«Только инициативное обращение и оказание содействия органам Федеральной службы безопасности позволит избежать уголовной ответственности», — уточняет ведомство.

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