Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Это ответ на «агрессивные высказывания на Западе», передает его слова ТАСС.

Путин приказал это на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Там же он назвал санкции против России «нелегитимными».