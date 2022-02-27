Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Это ответ на «агрессивные высказывания на Западе», передает его слова ТАСС.
Путин приказал это на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Там же он назвал санкции против России «нелегитимными».
На сайте Минобороны дается такое определение стратегическим силам сдерживания: «Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».