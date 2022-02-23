Mura Masa выпустил трек «Bbycakes» совместно с Lil Uzi Vert, Shygirl и PinkPantheress

Британский музыкант-мультиинструменталист Mura Masa выпустил трек «Bbycakes» при участии двух других английских артисток PinkPantheress и Shygirl, а также американского рэпера Lil Uzi Vert. Композиция доступна на стриминговых площадках.

Эта песня — переделанная версия вышедшего в 2004 году трека «Baby Cakes» лондонского гэридж-проекта 3 of a Kind. От оригинала остался только припев, каждый из музыкантов добавил в «Bbycakes» собственный куплет.