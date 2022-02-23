Mura Masa выпустил трек «Bbycakes» совместно с Lil Uzi Vert, Shygirl и PinkPantheress

Британский музыкант-мультиинструменталист Mura Masa выпустил трек «Bbycakes» при участии двух других английских артисток PinkPantheress и Shygirl, а также американского рэпера Lil Uzi Vert. Композиция доступна на стриминговых площадках.
Эта песня — переделанная версия вышедшего в 2004 году трека «Baby Cakes» лондонского гэридж-проекта 3 of a Kind. От оригинала остался только припев, каждый из музыкантов добавил в «Bbycakes» собственный куплет.
В 2019-м Mura Masa получил «Грэмми» за лучший ремикс (обновленная версия трека Haim «Walking Away»), его дебютный одноименный альбом также номинировался в категории «Лучшая электронная запись».
В том же году Mura Masa выступил на Пикнике «Афиши». Незадолго до этого Николай Овчинников расспросил музыканта о детстве на острове Гернси и любви к Лондону. В начале 2020-го артист опубликовал свой второй полноформатный релиз «R.Y.C.».