Лолита против банды Джокеров в клипе «Грустная танцую»

В ролике артистка примерила на себя образ сильной женщины, которая должна противостоять банде Джокеров. «Эта работа получилась скорее о любви и умении снизить градус внутренних конфликтов, чем о насилии или мести», — отметили представители певицы.

«Мне кажется, что всю жизнь все мои клипы посвящены любви, даже не припомню никакой другой темы в своих видеоработах. Я никогда не славилась занятием сельским хозяйством, поэтому про дойку коров точно ничего не снимала, к сожалению. Но если бы снимала, то это все равно была бы любовь к доильному аппарату, к корове уже не говорю», — рассказала Лолита.

Режиссером клипа выступил Сергей Вейн. По его словам, стилистика рококо в образе певицы вдохновлена такими личностями, как Хелена Бонем Картер и Вивьен Вествуд, которые подчеркивают харизму Лолиты.