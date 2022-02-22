В Башкирии протестуют против французских пчеловодов. Их пчелы могут привести к исчезновению местных

Жители Башкирии приняли участие в акции протеста против аренды земель французским инвесторам Патрику Хоффману и Антуану Менделовичу, собирающимся производить в регионе мед. Об этом сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на местных активистов.

Более двух тысяч человек собрались в деревне Макарово Ишимбайского района, чтобы выразить несогласие с проектом предприятия по выпуску меда. Дело в том, что принадлежащая французам компания «Би Хэппи» намерена заняться пчеловодством — и привезти в Башкирию своих пчел.

Эти пчелы, как считают местные жители, станут угрозой для популяции башкирских пчел, причем не только в Ишимбайском районе. Проект затронет еще 11 районов республики и будет развернут предположительно до 2028 года.

«Цель инвестпроекта — создать на территории республики крупнейшее в РФ промышленное производство готовой медовой продукции. Продукция будет ориентирована на экспорт в основные страны-импортеры», — рассказывали в Минэкономразвития.

Башкирские активисты отмечают, что местные пчелы смешаются с привозными и исчезнут в течение 10-15 лет. По словам протестующих, это нанесет урон жителям региона и уничтожит их традиции.

«Пчеловодство — это наше наследие, наша историческая культура и традиционный промысел. Башкирская пчела — национальный бренд Башкортостана. <…> Сохранение и развитие традиционного башкирского пчеловодства — это гарантия биологической и продовольственной безопасности страны», — уверены они.

Вице-премьер республики Азат Баданов пообещал пчеловодам, что инвестпроект будет скорректирован. Он также намерен создать рабочую группу из местных пчеловодов для обсуждения и разрешения всех вопросов.