Умер актер из «Доктора Кто» Стюарт Беван

В возрасте 73 лет скончался звезда сериала «Доктор Кто» Стюарт Беван. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на его бывшую гражданскую жену Кэти Мэннинг.

Причины смерти не уточняются.

«Самый прекрасный человек, поэт, актер, сценарист, муж и отец отправился в свое ужасное большое приключение. Он был любовью всей моей жизни на экране и за ним, наша прекрасная дружба продолжалась до самого конца», — рассказала Мэннинг.

Стюарт Беван родился 10 марта 1948 года. Его актерская карьера включает в себя такие фильмы, как «Брэнниган», «Упырь», «Дом смертного греха», «Айвенго» и «Хромофобия». Последней его работой стал фильм Тома Харпера «Книга скаутов для мальчиков».

Больше всего Беван известен по игре в сериале «Доктор Кто», выходившем на Би-би-си с 1963 по 1989 год. Он появился в десятом сезоне шоу, исполнив роль профессора биологии Джонса, который помогает Третьему доктору победить злое растение. Актер снимался вместе с Мэннинг. Она сыграла спутницу доктора по имени Джо Грант.