перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В США потолстевший медведь пробирается в дома и ест всю еду. Местные жители не знают, как с ним быть 16:58
В Чечне приговорили двух ЛГБТ-персон к 6 и 8 годам колонии по делу о пособничестве терроризму 16:24
Великобритания ввела санкции против Тимченко, Ротенбергов и пяти российских банков 16:09
Кристен Стюарт, Джаред Лето и Кирстен Данст вместе спели «Drivers License» Оливии Родриго 15:43
Сергей Лавров считает, что у Украины нет права на суверенитет 15:29
Умер актер из «Доктора Кто» Стюарт Беван 15:19
gucci/Instagram
Джаред Лето, Снуп Догг, Майли Сайрус и Ли Чжон Чжэ снялись в стильной рекламе Gucci 14:59
Джастин Бибер и Tame Impala: фестиваль Sziget объявил вторую волну артистов 14:37
Германия приостановит сертификацию «Северного потока-2» 14:21
МИД России: ДНР и ЛНР признаны в тех границах, в которых их власти осуществляют полномочия 13:59
В ЛНР призвали Украину вывести войска из Луганской области 13:33
thechuk/Pixabay
Шеф-повара петербургских ресторанов и горожане напекут блинов для подопечных «Ночлежки» 13:20
Пенсионера из Краснодара приговорили к году условно за репост 12:36
Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны» 12:18
За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса 11:10
Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 10:58
Kinotavrfestival/Instagram
«Кинотавр» объявил даты проведения фестиваля 10:52
Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра 9:56
Словения отменила ковидные ограничения для туристов 9:52
Рубль вышел на первое место в мире по волатильности 8:37
Отключить рекламу

Умер актер из «Доктора Кто» Стюарт Беван

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

В возрасте 73 лет скончался звезда сериала «Доктор Кто» Стюарт Беван. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на его бывшую гражданскую жену Кэти Мэннинг.

Причины смерти не уточняются.

«Самый прекрасный человек, поэт, актер, сценарист, муж и отец отправился в свое ужасное большое приключение. Он был любовью всей моей жизни на экране и за ним, наша прекрасная дружба продолжалась до самого конца», — рассказала Мэннинг.

Стюарт Беван родился 10 марта 1948 года. Его актерская карьера включает в себя такие фильмы, как «Брэнниган», «Упырь», «Дом смертного греха», «Айвенго» и «Хромофобия». Последней его работой стал фильм Тома Харпера «Книга скаутов для мальчиков».

Больше всего Беван известен по игре в сериале «Доктор Кто», выходившем на Би-би-си с 1963 по 1989 год. Он появился в десятом сезоне шоу, исполнив роль профессора биологии Джонса, который помогает Третьему доктору победить злое растение. Актер снимался вместе с Мэннинг. Она сыграла спутницу доктора по имени Джо Грант.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Том Харпер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить