Пенсионера из Краснодара приговорили к году условно за репост

Первомайский суд города Краснодара вынес приговор 63-летнему пенсионеру Леониду Малявину по делу об участии в «нежелательной организации» (284.1 УК). Об этом рассказал его адвокат Михаил Беньяш в своем телеграм-канале.

Пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, он ежемесячно должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

По данным следствия, в 2019 году мужчина репостнул в фейсбуке статью «Открытых медиа»* под названием «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». Сама публикация на данный момент уже удалена.

Отмечается, что Малявин действительно участвовал в организации, но затем он принял решение выйти из нее еще в 2018 году. По такому поводу адвокаты запросили суд применить примечание к статье 284.1 УК. Она предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если человек прекратил участие в нежелательной организации. Ходатайство было отклонено.

*«Открытые медиа» признаны в России ресурсом, связанным с нежелательной организацией, и заблокировано.