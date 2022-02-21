Михаил Саакашвили объявил новую бессрочную голодовку из‑за отсутствия надлежащего лечения

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о начале бессрочной голодовки. Об этом сообщил Первый канал Грузии. Таким образом Саакашвили решил протестовать против отсутствия необходимой медпомощи.

Собственное здоровье бывший лидер страны назвал «второстепенным вопросом», а свою голодовку — «реакцией на то, как режим относится» к нему и его народу. «Пусть все увидят, что значит любить Родину», — добавил Саакашвили.

«Мое требование — обеспечить надлежащее здравоохранение, как того требуют консилиум Народного защитника и центр „Эмпатия“. Я уверен, что международные эксперты, если бы их впустили, сказали бы ровно то же самое», — сказал экс-президент.

Он рассчитывает, что к нему в тюрьму допустят не «какого‑то несчастного запуганного врача», мужа которого будут грозить уволить, а ребенка — исключить из института.

Эта голодовка не первая, на которую решался политик. С 1 октября по 20 ноября 2021 года Саакашвили также отказывался от еды. Это произошло после задержания сразу следом за первым за восемь лет визитом в Грузию.

Бывшего президента тогда обвинили в незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили предъявили обвинения по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году. Также политик уже заочно осужден в Грузии по двум другим уголовным делам.