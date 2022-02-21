Канье Уэст, Алиша Кис и Fivio Foreign в новом клипе на трек «City of Gods»

В ролике снялись Уэст и Алиша Киc, исполнившие в треке вокальные партии. «Эй, Fivio, слушай, это фит года!» — восклицает в песне Уэст.

Американский рэпер Fivio Foreign поделился клипом на трек «City of Gods». Песня войдет в дебютный альбом музыканта «B.I.B.L.E.», релиз которого состоится 25 марта и будет спродюсирован Канье Уэстом.

В минималистичном клипе не обошлось без кадров ночного Нью-Йорка. Неудивительно, ведь Fivio Foreign сам называет песню гимном города.

Fivio Foreign стал популярен в июне 2019 года после выпуска сингла «Big Drip». В мае 2020 года рэпер участвовал в песне Дрейка «Demons», который достиг 34-го места в чарте Billboard Hot 100. В 2021 году музыкант появился на треке Канье Уэста «Off the Grid» при участии Playboi Carti с альбома «Donda».