В США хозяйка отыскала свою собаку спустя 12 лет после пропажи

В США к хозяевам вернулась собака по кличке Зои, которая пропала 12 лет назад. Историей поделилось Би-би-си.

В полицию поступило сообщение о выброшенной на дорогу близ города Стоктон собаке, которая выглядела старой и больной. Прибыв на место, офицер службы защиты животных Брэндон Левин отсканировал микрочип собаки и выяснил, что она числится пропавшей без вести с 2010 года, а в 2015 году ее признали умершей.

Левин связался с компанией по производству чипов и попросил номер телефона хозяйки Зои, который она с тех пор не меняла.