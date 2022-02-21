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В США хозяйка отыскала свою собаку спустя 12 лет после пропажи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

В США к хозяевам вернулась собака по кличке Зои, которая пропала 12 лет назад. Историей поделилось Би-би-си.

В полицию поступило сообщение о выброшенной на дорогу близ города Стоктон собаке, которая выглядела старой и больной. Прибыв на место, офицер службы защиты животных Брэндон Левин отсканировал микрочип собаки и выяснил, что она числится пропавшей без вести с 2010 года, а в 2015 году ее признали умершей.

Левин связался с компанией по производству чипов и попросил номер телефона хозяйки Зои, который она с тех пор не меняла.

«Я определенно не ожидала, что это когда‑нибудь произойдет, поэтому я очень взволнована», — сказала хозяйка питомца Мишель. Ее семья взяла Зои и ее сестру из приюта в возрасте шести месяцев, а уже через полгода собака пропала, когда хозяйка отошла в магазин на 20 минут.

Полицейские нашли Зои в примерно 100 километрах от дома Мишель. Девушка собирается вылечить собаку и позволить ей достойно прожить остаток жизни.

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