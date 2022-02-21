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Пак Чхан Ук снял короткометражку полностью на iPhone

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

Apple TV выпустил короткометражку «Life Is But a Dream» («Жизнь — это всего лишь сон»), которую снял южнокорейский режиссер «Олдбоя» и «Сквозь снег» Пак Чхан Ук полностью на iPhone. Получился фэнтези-фильм о боевых искусствах. Об этом пишет Variety.

Для съемок Чхан Ук использовал iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В фильме боевые искусства сочетаются с романтикой, черной комедией и традиционным корейским жанром пансори, которые рассказывают сюрреалистическую историю о свадьбе и похоронах.

«Life Is But a Dream» вышел в рамках маркетинговой кампании Apple «Снято на iPhone».

Пак Чхан Ук уже снимал короткометражки на iPhone. В 2011 году он снял «Ночная рыбалка» на iPhone 4, за который получил награду на 61-м Берлинаре.

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