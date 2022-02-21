Пак Чхан Ук снял короткометражку полностью на iPhone

Apple TV выпустил короткометражку «Life Is But a Dream» («Жизнь — это всего лишь сон»), которую снял южнокорейский режиссер «Олдбоя» и «Сквозь снег» Пак Чхан Ук полностью на iPhone. Получился фэнтези-фильм о боевых искусствах. Об этом пишет Variety.

Для съемок Чхан Ук использовал iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В фильме боевые искусства сочетаются с романтикой, черной комедией и традиционным корейским жанром пансори, которые рассказывают сюрреалистическую историю о свадьбе и похоронах.