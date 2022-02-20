Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты»

Джордж Мартин объединился с Marvel для создания новой серии комиксов по циклу романов «Дикие карты» (Wild Cards). Об этом сообщает NME.
Серия «Дикие карты» включает в себя более 25 романов и 20 рассказов, написанных более чем 40 авторами в течение трех десятилетий.
События книг рассказывают альтернативную истории США после Второй мировой войны. В 1946 году инопланетный вирус, который переписывает ДНК, распространился в воздухе и уничтожил 90% человечества. При этом оставшиеся девять процентов превратились в джокеров, а счастливчики, составившие 1 процент, получили сверхспособности и стали тузами.
«Ограниченная серия под названием The Drawing Of Cards будет написана писателем Полом Корнеллом и художником Майком Хоторном, и послужит отличной отправной точкой для новичков Wild Cards и новым переосмыслением для поклонников Wild Cards», — сказано в заявлении Marvel.
Мартин назвал работу с супергеройской франшизой «привилегией», которая принесла ему «безграничную радость». Он также рассказал, что мир «Диких игр» занимает особое место в его сердце. Отмечается, что комиксы начнут выходить уже 1 июня.