перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня
17:27 дайджест
Netflix показал постер документалки про Энди Уорхола. Он выполнен в стиле художника 16:47
В Москве-реке нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина 15:57
Эринн Хэйс, Ривер Дро и Джули Хэгерти сыграют в сиквеле «Рождественской истории» 1983 года 15:47
Четвертая часть «Гадкого я» выйдет в прокат в 2024 году 15:05
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом 14:57
Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты» 14:33
На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты 14:13
Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max 13:36
NBAonTNT/Twitter
На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза 13:32
Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство 12:58
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели двух мирных жителей 12:39
Россия заняла 9 место в общем медальном зачете на зимней Олимпиаде 2022 года 11:57
В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19 11:07
Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2 10:12
Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle» 9:18
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе 8:41
Завершились съемки «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Джордж Мартин в восторге от черновиков Вчера в 20:36
В Москве откроется «Ресторан по понятиям». Там планируют поить чифиром и кормить баландой Вчера в 19:24
Новые медали российских олимпийцев, мемуары Эллиота Пейджа и другие новости дня
Вчера в 19:05 дайджест
Отключить рекламу

Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:33

Джордж Мартин объединился с Marvel для создания новой серии комиксов по циклу романов «Дикие карты» (Wild Cards). Об этом сообщает NME.

Серия «Дикие карты» включает в себя более 25 романов и 20 рассказов, написанных более чем 40 авторами в течение трех десятилетий.

События книг рассказывают альтернативную истории США после Второй мировой войны. В 1946 году инопланетный вирус, который переписывает ДНК, распространился в воздухе и уничтожил 90% человечества. При этом оставшиеся девять процентов превратились в джокеров, а счастливчики, составившие 1 процент, получили сверхспособности и стали тузами.

«Ограниченная серия под названием The Drawing Of Cards будет написана писателем Полом Корнеллом и художником Майком Хоторном, и послужит отличной отправной точкой для новичков Wild Cards и новым переосмыслением для поклонников Wild Cards», — сказано в заявлении Marvel.

Мартин назвал работу с супергеройской франшизой «привилегией», которая принесла ему «безграничную радость». Он также рассказал, что мир «Диких игр» занимает особое место в его сердце. Отмечается, что комиксы начнут выходить уже 1 июня.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джордж Мартин
Майк Хоторн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить