Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты»

Джордж Мартин объединился с Marvel для создания новой серии комиксов по циклу романов «Дикие карты» (Wild Cards). Об этом сообщает NME.

Серия «Дикие карты» включает в себя более 25 романов и 20 рассказов, написанных более чем 40 авторами в течение трех десятилетий.

События книг рассказывают альтернативную истории США после Второй мировой войны. В 1946 году инопланетный вирус, который переписывает ДНК, распространился в воздухе и уничтожил 90% человечества. При этом оставшиеся девять процентов превратились в джокеров, а счастливчики, составившие 1 процент, получили сверхспособности и стали тузами.