В Москве откроется «Ресторан по понятиям». Там планируют поить чифиром и кормить баландой

В Москве откроют ресторан, прототипом которого станет заведение из сериала «Ресторан по понятиям». Об этом заявили его продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян, пишет «Работники ТВ».

По сюжету сериала, главный герой выходит из тюрьмы и открывает тематический ресторан, где работают бывшие заключенные. В заведении подают чифир, язвенный лимонад, рыбную баланду и фирменные блюда — кашу «Перлы арестанта», салат «Побег из КПЗ», «Селедку за решеткой». Меню подают в папке, стилизованной под уголовное дело, столики сделаны из базовых металлических конструкции, а VIP-места находятся за решеткой.

Меню и интерьер реального ресторана хотят создать на основе его сериального прототипа. Когда заведение планируют открыть, пока неизвестно.

«Думаю, это будет народный, тематический ресторан — такой же, как и сам сериал. Любой человек сможет позволить себе окунуться в эту атмосферу с элементом сатиры, поужинать в таком месте или устроить корпоратив. Клиентам предоставят на выбор два вида обслуживания — мы в любом случае сохраним аутентичность, возможно, я даже оставил бы хамство в сочетании с юмором, чтобы у посетителей в любом случае было, что обсудить после посещения», — сказал Сарик Андреасян.