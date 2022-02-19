В трех вебкам-студиях в Омске прошли обыски. Задержаны 12 моделей

Сотрудники уголовного розыска по Омской области и СОБР Росгвардии провели обыски в трех вебкам-студиях в центре Омска. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По версии следствия, двое местных жителей в возрасте 30 и 27 лет арендовали три помещения общей площадью более 250 квадратных метров для «съемки порнографии». В ходе обысков студий были изъяты компьютеры, камеры, телефоны, флешки и «другие предметы, используемые для порнографических видеотрансляций».

В сообщении МВД указывается, что в этих помещениях девушки вели прямые эфиры и «непрерывно связывались с пользователями зарубежных интернет-сервисов». Правоохранители задержали двух администраторов и 12 вебкам-моделей в возрасте от 18 до 25 лет.

«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. Заработная плата „моделей“ зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — заявили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Одного из организаторов арестовали, второму вменяли запрет определенных действий. Еще двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

По информации «Омского областного телевидения», в числе задержанных девушек была жена одного из организаторов и пара, которая «улучшала семейный бюджет».