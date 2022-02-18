Российская архитектурная студия Grace реконструирует здание культурного центра в Ташкенте

Архитектурное бюро Grace, основанное Екатериной Головатюк, реконструирует модернистское здание Культурно-информационного центра в Ташкенте. Об этом «Афише Daily» рассказали представители студии. В новом пространстве появятся Французский культурный центр, Международный центр реставрации предметов искусства, а также общественные пространства. Один из залов сможет трансформироваться под различные задачи: театральные постановки, концерты, кинопоказы.

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В ходе реконструкции студия планирует вернуть зданию 1986 года исходную пространственную композицию. Изначально общественные пространства центра были соединены сложно организованными визуальными связями, отметила Головатюк. Это свойство хотят восстановить, открыв доступ во внутренний двор, фойе и на крышу, а также демонтировав стены, возведенные в начале 2000-х. Работы планируют завершить к концу 2023 года. Заказчиком выступает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

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