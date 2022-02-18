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Российская архитектурная студия Grace реконструирует здание культурного центра в Ташкенте

Семён Гудошников
Сегодня в 15:05

Архитектурное бюро Grace, основанное Екатериной Головатюк, реконструирует модернистское здание Культурно-информационного центра в Ташкенте. Об этом «Афише Daily» рассказали представители студии.

В новом пространстве появятся Французский культурный центр, Международный центр реставрации предметов искусства, а также общественные пространства. Один из залов сможет трансформироваться под различные задачи: театральные постановки, концерты, кинопоказы.

Как здание выглядит сейчас

© Пресс-материалы
1 из 5

Как здание выглядит сейчас

© Пресс-материалы
2 из 5

Как здание выглядит сейчас

© Пресс-материалы
5 из 5

В ходе реконструкции студия планирует вернуть зданию 1986 года исходную пространственную композицию. Изначально общественные пространства центра были соединены сложно организованными визуальными связями, отметила Головатюк. Это свойство хотят восстановить, открыв доступ во внутренний двор, фойе и на крышу, а также демонтировав стены, возведенные в начале 2000-х.

Работы планируют завершить к концу 2023 года. Заказчиком выступает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Рендеры проекта

© Студия Grace
1 из 9

Рендеры проекта

© Студия Grace
2 из 9

Рендеры проекта

© Студия Grace
9 из 9

«Уникальность проекта в том, что реконструкция такого масштаба не так часто встречается на территории Центральной Азии. Мы надеемся, что он задаст новый тренд в развитии архитектуры в регионе в целом и позволит нам сделать первый шаг по внедрению грамотного и современного подхода к сохранению нашего наследия», — заявила исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.

Один из самых известных проектов Головатюк — музей современного искусства «Гараж» в Москве, над которым она работала в составе бюро OMA Рема Колхаса. В рамках него модернистское здание ресторана «Времена года» превратилось в современное музейное пространство. Единственной константой своей студии Головатюк называет сохранение следов истории, причем не только монументальной и положительной, но и повседневной, а иногда неоднозначной.

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