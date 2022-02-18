В сети появился дебютный трейлер сериала «Первая леди»

Трейлер показывает борьбу первых леди, которые живут между двух огней: ожиданиями общества и своими личными желаниями. Ролик подчеркивает, как Мишель Обаме , Бетти Форд и Элеоноре Рузвельт приходилось бороться за то, чтобы быть услышанными.

Showtime показал первый трейлер к грядущему антологическому сериалу «Первая леди». Релиз шоу состоится 17 апреля.

В сериале снялись Виола Дэвис (Мишель Обама), Мишель Пфайффер (Бетти Форд), Джиллиан Андерсон (Элеонора Рузвельт), О-Т Фагбенли (Барак Обама), Аарон Экхарт (Джеральд Форд) и Кифер Сазерленд (Франклин Рузвельт).

Шоу сняла режиссер Сюзанна Бир, известная по хоррору «Птичий короб» с Сандрой Баллок, мелодраме «Серена» с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс, сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, а также оскароносной драме «Месть».

Сценарий сериала написал Аарон Кули, ранее он работал над комедийным шоу «Лучшие из худших выходных». Продюсерами выступили Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман.