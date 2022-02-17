Экс-вокалистка Crystal Castles Элис Гласс выпустила дебютный сольный альбом «Prey//IV»

Ее название продолжает логику нумерации альбомов, которые использовали Crystal Castles, — сама Гласс покинула коллектив после выхода полноформатника под названием «(III)». С ее уходом нумерация началась заново: в 2016-м группа выпустила альбом « Amnesty (I)» с новой вокалисткой Эдит Фрэнсис.

После ухода из группы Гласс обвинила сооснователя Crystal Castles Итана Кэта в сексуальном, физическом и моральном насилии и подала на него в суд. Музыкант выдвинул встречный иск о клевете, но он был отклонен. Также суд постановил выплатить Гласс более 20 тыс. долларов в связи с судебными издержками.

После выхода «Amnesty (I)» группа не выпускала новые треки и не давала концертов. Экс-участник группы Кэмерон Финдли, игравший с коллективом в турах и на концертах, запустил собственный проект Kontravoid.