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Инстасамка выпустила клип на свой хит «Lipsi Ha»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:51

Вышел клип на трек «Lipsi Ha» российской хип-хоп-исполнительницы Инстасамки. Посмотреть его можно на ютьюб-канале артистки.

В ролике Инстасамка предстала в образе богини, а Realmoneyken сыграл потерянного молодого человека, которому она приснилась. Второй по совместительству отвечал за продакшен клипа.

«Lipsi Ha» вошел в ноябрьский альбом Инстасамки «Moneydealer» и стал одним из самых популярных треков в ее музыкальной карьере. Вместе с ним волну популярности поймал сингл «Juicy».

Свою первую популярность Инстасамка получила в 2017 году, будучи блогером в инстаграме. Первый сольный музыкальный альбом артистки «Born to Flex» вышел только в июне 2019-го.

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