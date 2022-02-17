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В Москве начали задерживать защитников Троицкого леса

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

В разных районах Москвы задерживают активистов, выступающих против вырубки леса в Троицке для последующей застройки. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

На данный момент известно о пяти задержаниях — в отдел доставили активистов Марию Гордейко, Валентина Панферова, Анну Филатову и Оксану Воронину, а также корреспондента AllRus.News Сергея Ильина. От журналистки «Зеленая Москва» Анны Николаевой полицейские тоже потребовали проехать с ними. Но девушка отказалась, и через некоторое время правоохранители ушли.

Кроме задержаний на горячую линию «ОВД-Инфо» поступило не менее пяти сообщений от людей, которым звонили или писали из полиции по поводу схода в Троицком лесу.

На Гордейко и Панферова составили протоколы об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). На первую — из‑за одиночного пикета возле Госдумы против системы Fan-ID, на второго — из‑за схода в Троицком лесу. Ильина отпустили без протокола. Филатова и Воронина продолжают оставаться в троицких отделах полиции.

С начала января в восточной части Троицкого леса начались вырубки для возведения комплекса зданий школы на 2100 мест. Проект площадью 30 тыс. квадратных метров планировалось завершить в 2023 году, но против его реализации выступили местные жители. Ежегодно в лесопарке дежурят экоактивисты и местные жители, 12 февраля там задержали более 10 человек, которым назначили штрафы и административные аресты.

*«ОВД-Инфо» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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