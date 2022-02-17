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На Okko покажут трансляции трех спектаклей «Золотой Mаски» online

Семён Гудошников
Сегодня в 17:44

Онлайн-кинотеатр Okko, который входит в экосистему «Сбера», выступит генеральным digital-партнером театральной премии «Золотая Маска». В марте и апреле там покажут прямые трансляции трех постановок, отмеченных экспертами премии, и церемонию вручения наград. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Откроет программу «Золотой Маски» online-спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», который пройдет 1 марта в екатеринбургском ТЮЗе. Постановка режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахметова отходит от прямого пересказа повести Джеймса Мэтью Барри, раскрывая предысторию сюжета.

3 апреля на Okko покажут в прямом эфире балет «Конек-горбунок», номинированный сразу в восьми категориях. Его постановщики — хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов — переплетают классический и современный танец, знакомую с детства историю и городскую культуру. В офлайне спектакль будет проходить на сцене театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге.

Завершающей станет трансляция спектакля «Тайм-аут» новосибирского театра «Красный факел», которая состоится 13 апреля. Она может стать самой сложной за всю историю проекта. По задумке режиссера Петра Шерешевского, сцена превратится в лабиринт-супермаркет, а камеры будут фиксировать не только общие, но и крупные планы актеров.

После прямых трансляций записи постановок останутся доступны на Okko. Их смогут посмотреть бесплатно все зарегистрированные пользователи в коллекции «Золотая Маска».

Проект «Золотая Маска» online проходит каждый год начиная с 2018-го. Его участниками стали самые разные российские театры — от Большого драматического имени Товстоногова до небольшой студии «Грань» из Новокуйбышевска. Весной 2020 года во время закрытия театров из‑за пандемии в Okko появилась коллекция спектаклей «Золотой Маски» прошлых лет.

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