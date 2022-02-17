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В селах Бурятии планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя

Виктория Шанина
Сегодня в 14:14

Власти Бурятии планируют полностью запретить реализацию спиртных напитков в селах, чтобы снизить уровень смертности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Такое решение появилось после того, как на протяжении двух месяцев в Утате и шести месяцев в Далахае на несколько месяцев была приостановлена продажа алкоголя. На фоне этого в регионах снизилась смертность.

В Утате за 2021 год этот показатель упал на 33,3% — погибло на три человека меньше, чем в 2020 году. В селе Далахай смертность сократилась на 75%, это на семь человек меньше, чем годом ранее.

Временное отсутствие алкоголя в обоих селах было связано со сменой собственников. Новым владельцам потребовалось время на получение необходимых лицензий и реконструкцию помещений.

В течение недели комитеты бурятского законодательного органа Народный хурал рассмотрят вопрос поправок в статью 5 закона Бурятии о вопросах правового регулирования в области производства и оборота спиртосодержащей продукции. В случае принятия изменений жители Утаты и Далахая больше не смогут купить алкоголь.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступили сами жители. Член инициативной группы Саяна Дондоковна рассказала, что ее муж злоупотребляет спиртным.

«Речь идет не только о хозяйстве, которое нас кормит круглый год, но в первую очередь о том, что алкоголь разрушает нашу семью, уклад нашей семьи, наш быт, а здоровье, которое уносит водка, уже ведь тоже никогда не восстановишь и не вернешь», — поделилась местная жительница.

Заседание профильного комитета Народного хурала на тему запрета продажи алкоголя запланировано на 18 февраля.

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