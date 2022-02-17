Петербуржцу, убившему трансгендерную девушку, дали менее 2 лет тюрьмы. Его освободили в зале суда

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Юрия Яновского, убившего и расчленившего трансгендерную девушку, к 1 году 10 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Яновского признали виновным по части 1 статьи 108 УК (превышение пределов необходимой самообороны). Изначально мужчине вменяли более тяжелое нарушение — умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК).

Зачтя время, проведенное в СИЗО, Яновского отпустили в зале суда.

Согласно выводам суда, в январе 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове пьяный Яновский «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» несколько раз ударил жертву ножом, в результате чего она умерла.

В июне купающийся школьник нашел туловище без головы и конечностей в реке Мга Ленинградской области. По информации «Север.Реалии»*, погибшей была 24-летняя трансгендерная девушка из Узбекистана Джамшуд Хатамжонов. В пресс-службе петербургского ГУ МВД уточняли, что она была секс-работницей, а Яновский — ее клиентом.

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