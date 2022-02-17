В Кувейте отменили уголовную ответственность за «подражание противоположному полу»

Конституционный суд Кувейта отменил закон, предусматривающий уголовную ответственность за «подражание противоположному полу». Об этом сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Иск об отмене статьи 198 уголовного кодекса страны еще два года назад подал адвокат Али аль-Арьян. После оглашения решения суда он заявил, что закон был слишком «расплывчатым и широким».

«Мы основывали наши требования на наличии медицинских и конституционных основ, а также указывали, что существуют гормональные и психологические факторы, не зависящие от человека», — сказал адвокат.

В Amnesty International отмену закона назвали «крупным прорывом в области прав трансгендеров в регионе». Представители организации отмечают, что статья 198 дискриминировала людей и вообще никогда не должна была появиться.

Правозащитники рассчитывают, что власти немедленно прекратят произвольные аресты трансгендеров, а также снимут все обвинения и аннулируют обвинительные приговоры. Вместе с тем в Amnesty International утверждают, что все несправедливо заключенные в тюрьму должны быть освобождены.

Уголовное наказание за «подражание противоположному полу» в Кувейте ввели в мае 2007 года. Тогда Национальная ассамблея страны проголосовала за поправку в статью 198, согласно которой были криминализированы непристойные жесты и это самое «подражание».

Одним из самых ярких случаев стала история трансгендерной женщины ​​Маха аль-Мутаири. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения и штрафу, сейчас она находится в Центральной тюрьме Кувейта для мужчин. Маха аль-Мутаири публиковала видео в Snapchat, в котором обвиняла полицейских в изнасиловании и избиениях.