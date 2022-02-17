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Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз взяла золото на Олимпиаде

Виктория Шанина
Сегодня в 10:11

Канадские спортсменки взяли золотую медаль в женском хоккейном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Sports.ru.

В финальном матче турнира хоккеистки играли против команды США. Канада одержала победу на встрече со счетом 3:2.

Счет на восьмой минуте открыла Сара Нерс, следом еще две шайбы подряд забила нападающая Мари-Филип Пулен. Американки ответили двумя голами от Хилари Найт и Аманды Кессел, но сравнять счет так и не удалось.

Третье место в соревнованиях досталось сборной Финляндии. Россиянки завершили турнир на пятом месте.

Женский хоккей с шайбой появился в программе зимних Игр в 1998 году. Канадские спортсменки в пятый раз принесли золото национальной сборной.

Мари-Филип Пулен стала первым игроком в истории, забившим голы в четырех финалах Олимпиад. В мужском хоккее еще ни один игрок не может похвастаться таким результатом.

Всего на счету Канады 19 медалей Олимпиады-2022, включая четыре золотые. В общем медальном зачете сборная занимает 11-е место.

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