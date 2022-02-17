Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его основателя 19 млрд рублей

Химкинский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, по которому автодилер «Рольф» и его основатель Сергей Петров обязаны передать имущество в доход государства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Анатолия Куприянова.

Ответчиками по делу помимо «Рольфа» и Петрова проходили компании «Рольф Моторс» и «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». В иске Генпрокуратура требовала взыскать с них в общей сложности 19,4 млрд рублей.

«Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме», — сообщил Куприянов.

По словам адвоката, решение суда «потрясло» ответчиков. Они планируют обжаловать это решение в Московском областном суде.

«В процессе выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание — гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом. Особенно это касается привлечения юридических лиц к солидарной ответственности с физическими, что невозможно при отсутствии потерпевших, а в этом деле никаких потерпевших нет», — сказал адвокат.

Об иске Генпрокуратуры к «Рольфу» стало известно в конце ноября 2021 года. Ведомство объяснило это тем, что Сергей Петров управлял компанией, будучи депутатом Госдумы и не декларировал свои реальные доходы. Сам Петров это отрицал.

Изначально ведомство добивалось взыскания 12,85 млрд рублей. Но в конце декабря сумма для обращения в доход государства увеличилась до 19,4 млрд. Причины такого решения не раскрываются.

«Рольф» — крупнейший автодилерский холдинг в России, которому принадлежат 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд. Всего у компании 59 шоурумов в Москве и Петербурге.

В декабре 2021 года стало известно о смене владельца «Рольфа». 100% акций компании приобретает группа «Ключавто».