Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Его отпустили после допроса в СК

В Москве задержали бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья и его сына. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву.

Дома у Соловья прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

По данным RT и источника Znak.com, на политолога завели уголовное дело по части 2 статьи 282 УК «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

«112» пишет, что дело завели из‑за публикаций в телеграм-канале «Генерал СВР». Там публикуют якобы инсайдерскую информацию о политической ситуации в России.

Жена политолога в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» заявила, что Соловья вместе с сыном увезли на допрос в СК. По словам супруги, они проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

Валерий Соловей — доктор исторических наук. В течение 11 лет он работал в МГИМО заведующим кафедры рекламы и связей с общественностью, откуда ушел в 2019 году, сославшись на «политические причины».

Соловей известен высказываниями, которые многими воспринимаются как конспирологические. Так, в 2016 году он заявил «Московскому комсомольцу», что через год президента России может заменить другой человек (это интервью было удалено). В ноябре 2020-го таблоид The Sun со ссылкой на Соловья написал, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона. В апреле 2021 года Соловей в телеграм-канале своего движения «#Перемен» заявил, что думает создать теневое правительство.