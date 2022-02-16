Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении» из‑за угроз и хейта

Украинская певица и рэп-исполнительница Алина Паш, выигравшая национальный отборочный тур «Евровидения», сняла свою кандидатуру. Об этом она написала в своем инстаграме.

Артистка объяснила свой поступок угрозами и хейтом в ее адрес. «У меня нет армии пиарщиков, менеджеров и юристов, чтобы противостоять этой атаке и натиску, взломам моих соцсетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшиеся в ситуации и забывшие о достоинстве каждого гражданина Украины», — написала она.

Паш добавила: «Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе „Евровидение“. Мне очень жаль».

Накануне активист Сергей Стерненко обвинил Паш в том, что в 2015 году она приехала в Крым с территории России. Артистка утверждала, что она попала на полуостров через админграницу в Херсонской области. Но Стерненко, ссылаясь на источники, заявил, что певица прилетела в Крым из Москвы.

Команда артистки предоставляла справку от погранслужбы Украины о ее законном пересечении границы. Однако пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что Паш такую справку не выдавали.