РКН подал в суд на журнал о поэзии Prosodia за цитату из письма Тургенева

Роскомнадзор направил в суд административный протокол на издание о поэзии Prosodia за цитату отрывка из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного редактора Prosodia Владимира Козлова.

Журнал столкнулся с претензиями РКН из‑за цитаты писателя, где он употребил синоним слова «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок». Его Роскомнадзор считает матерным, а редакция — нет. Выражение было использовано в новости о выходе сборника работ поэта XIX века Степана Шевырева.

Ведомство снабдило протокол ссылками на несколько словарей, относящих слово к матерным. Также в документе указано, что редакция Prosodia не предоставила никаких объяснений.

Главред издания Владимир Козлов сообщил: «Объяснения были предоставлены в трех формах — по телефону курирующему сотруднику, лично главным редактором и моим официальным письмом на указанную в управлении почту». В Роскомнадзоре в ходе телефонного разговора ему еще раз заявили, что объяснений от Prosodia не получали.

Козлов отметил, что Prosodia работает для совершеннолетней аудитории, соответствующая маркировка есть на сайте. Суд назначен на 21 февраля. Главреду, его изданию и управляющей проектом компании грозят «непосильные штрафы», добавил он. Козлов намерен в суде отстаивать позицию журнала.