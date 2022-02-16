Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. И это только сокращенное название

Королевский ученый совет Таиланда изменит официальное название столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Новое название Бангкока будет принято только после того, как его проверит специальный комитет. Отмечается, что в будущем для обозначения города могут использоваться оба названия.

Совет также обновил в словаре международных географических названий написание стран и территорий, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Если название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон будет официально принято, то Бангкок заключат в скобки.

Название Бангкок официально используется в Таиланде только с ноября 2001 года. Ранее это было только английским названием столицы, в то время как на тайском языке город всегда назывался Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — это сокращенное официальное название города. В оригинале оно состоит из 20 слов или 168 букв: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Праси. Его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название в мире.