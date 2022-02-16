Netflix и Take-Two экранизируют игру BioShock

Netflix и Take-Two снимут фильм по видеоигровой франшизе BioShock. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что сделка компаний разрабатывалась почти год. В настоящее время на проект еще не назначены режиссер, сценарист и актеры, а сюжет держится в секрете. Известно лишь, что Netflix планирует создать целую кинематографическую вселенную по BioShock.

Релиз шутера состоялся в 2007 году. Игра от первого лица рассказывает о разрушающемся подводном городе Восторг. Его общество раздроблено гражданской войной, а многие жители зависимы от сыворотки, которая наделяет их силой. Кроме того, люди живут в страхе перед генетически мутированными и измененными человеческими существами — Большими Папочками. В этот мир попадает главный герой игры Джек Райан, выживший после загадочной авиакатастрофы в Атлантическом океане.

С момента выхода игра разошлась миллионными тиражами, а за ней последовали два сиквела — BioShock 2 и BioShock Infinite. Они расширили антиутопический ландшафт, а также объединили экшен, фантастику и ужасы.