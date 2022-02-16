Вышло обновление Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения

Польская компания CD Projekt Red выпустила бесплатное обновление Cyberpunk 2077 для некстген-консолей Xbox Series и PlayStation 5. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе разработчика.

С выходом патча 1.5 игра начала использовать дополнительные мощности консолей нового поколения. Игроки теперь могут насладиться трассировкой лучей, динамическим разрешением 4K, ускоренной загрузкой и другими многочисленными визуальными и техническими улучшениями.

Кроме того, на PlayStation 5 реализована поддержка адаптивных триггеров и тактильного отклика контроллера DualSense. Посмотреть трейлер к выходу патча можно здесь.

Обновление также включило в себя множество других изменений для всех версий игры. Среди них — улучшение стабильности и производительности, изменения в игровом процессе, экономики, локациях, а также функциональности карты. Кроме того, ряд модификаций также коснулся романтических взаимодействий и системы заказов от фиксеров. Узнать подробнее о патче 1.5 можно здесь.