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Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на сайты Минобороны и госбанков

Виктория Шанина
Сегодня в 9:36

На сайты ряда ведомств и государственных банков Украины совершили масштабную DDoS-атаку. Сайты не работали на протяжении нескольких часов, сообщает Центр информационной безопасности страны.

Перебои в работе произошли у сайтов Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, Минобороны, а также Министерства культуры и информационной политики Украины. Вместе с тем атаке подверглись мобильные приложения «Приватбанка» и «Ощадбанка».

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — заявили в Центре информбезопасности.

Как отмечает ТАСС, под агрессором подразумевается Россия. Таким образом, ведомство не исключает причастность российских властей к кибератакам на украинские ресурсы.

Пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга подтвердил изданию «Страна.ua» информацию о DDoS-атаках, отметив, что над техническими неполадками работают специалисты. На данный момент сайты «Приватбанка» и «Ощадбанка» уже работают в штатном режиме.

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