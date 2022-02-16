Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на сайты Минобороны и госбанков

На сайты ряда ведомств и государственных банков Украины совершили масштабную DDoS-атаку. Сайты не работали на протяжении нескольких часов, сообщает Центр информационной безопасности страны.

Перебои в работе произошли у сайтов Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, Минобороны, а также Министерства культуры и информационной политики Украины. Вместе с тем атаке подверглись мобильные приложения «Приватбанка» и «Ощадбанка».

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — заявили в Центре информбезопасности.

Как отмечает ТАСС, под агрессором подразумевается Россия. Таким образом, ведомство не исключает причастность российских властей к кибератакам на украинские ресурсы.

Пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга подтвердил изданию «Страна.ua» информацию о DDoS-атаках, отметив, что над техническими неполадками работают специалисты. На данный момент сайты «Приватбанка» и «Ощадбанка» уже работают в штатном режиме.