Вышел первый тизер биографического фильма об Элвисе Пресли

Режиссер Баз Лурманн («Великий Гэтсби») показал первый тизер биографического фильма «Элвис» об известном рок-н-ролльщике XX века. Полноценный трейлер выйдет 17 февраля.

Картина расскажет о жизни Элвиса Пресли, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров: от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь короля рок-н-ролла покажут через призму сложных отношений с менеджером Томом Паркером.