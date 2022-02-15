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Вышел первый тизер биографического фильма об Элвисе Пресли

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:40

Режиссер Баз Лурманн («Великий Гэтсби») показал первый тизер биографического фильма «Элвис» об известном рок-н-ролльщике XX века. Полноценный трейлер выйдет 17 февраля.

Картина расскажет о жизни Элвиса Пресли, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров: от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь короля рок-н-ролла покажут через призму сложных отношений с менеджером Томом Паркером.

Роль Пресли исполнил Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп»). В фильме также сыграли Энсел Элгорт («Щегол»), Гарри Стайлз («Вечные»), Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») и Майлс Теллер («Дело храбрых»).

Мировая премьера картины запланирована на 24 июня.

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